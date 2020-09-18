В Нижнем Тагиле активисты собирают подписи за раздельный сбор мусора и строительство мусороперерабатывающего комплекса

С 18 сентября в Нижнем Тагиле стартовал сбор подписей за раздельный сбор мусора и строительство мусороперерабатывающего завода для жителей города и Горноуральского городского округа. Инициативу проявили региональные общественные объединения «Чистый Урал» и «Экоправо».

Идею создать мусороперерабатывающий комплекс в Нижнем Тагиле обсуждали сегодня руководители данных организаций Дмитрий Есин и Андрей Волегов во время брифинга в Центре общественных инициатив. По мнению организаторов, проект поможет уменьшить объёмы вывозимых с территории муниципальных образований коммунальных отходов на полигон, введёт в жизнь тагильчан сортировку мусора, а главное, даст возможность получать вторичное сырьё без ущерба окружающей среде.

«Если человек фактически будет сортировать 5–7 фракций, это позволит ему снизить плату по постановлению № 505 правительства, где написано, что при сортировке хотя бы двух фракций человек получает скидку, потому что вывозят фактический объём контейнера. Так как не все отходы могут идти на переработку, можно производить захоронение. И благодаря современным технологиям это возможно сделать без нанесения экологического вреда. Условно только один бак из пяти будет увозиться на захоронение, всё остальное пойдёт на переработку», — рассказал Дмитрий Есин.

Также, по словам активиста, строительство мусороперерабатывающего завода поможет тагильчанам сэкономить. Сам мусороперерабатывающий комплекс планируется построить на трассе между Нижним Тагилом и Невьянском. Именно там, по мнению организаторов, наиболее подходящая площадка для завода.

«Завод нужно строить в том месте, которое будет подходить под все санитарные нормы. Потому что я был на месте, где хотели строить мусоросортировочный завод, но там болотистая местность, это неправильно. Также там выше питьевое Верхне-Выйское водохранилище и Нижневыйский пруд, это может привести к отравлению водоёмов. Мы же предлагаем привязать комплекс к нашей трассе. Предположительно, он будет находиться между Нижним Тагилом и Невьянском. Но и здесь нужно привлекать специалистов, изучать этот вопрос. В том числе для этого мы и собираем подписи», — говорит Есин.

Для того чтобы проект одобрили в ЗакСо и Министерстве ЖКХ, необходимо собрать более 10 тысяч голосов местных жителей. После этого все документы направят председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной и региональному министру ЖКХ Николаю Смирнову.

Все подробности о сборе подписей можно узнать по телефону: +7 (902) 875-17-77.