В Нижнем Тагиле аферист обманом выманил деньги у случайного знакомого, но потом извинился и вернул украденное

В Нижнем Тагиле 19-летний аферист обманом выманил у случайного знакомого 6 тысяч рублей. В полиции было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве и передано в суд, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тагилстроевского района. Заседание суда состоялось вчера, 26 июня.

Выяснилось, что подсудимый познакомился с 23-летним потерпевшим на Смычке. В тот вечер предприимчивый молодой человек заметил на улице нетрезвого тагильчанина и решил выманить у него деньги. Злоумышленник сочинил историю и пожаловался, что его брату срочно нужны 6 тысяч рублей, а все банки уже закрыты. Поверив на слово, потерпевший привёл молодого человека к себе домой, объяснив, что его счёт привязан к телефону подруги-студентки.

Девушка долго сопротивлялась, но затем поддалась уговорам и отправила деньги на указанный номер — подсудимый заверил, что вернёт наличные сразу после перевода. Как только деньги оказались на его счёте, он предложил новоиспечённому знакомому выйти на улицу и дождаться друга, который передаст всю сумму. Однако аферист сбежал, пока потерпевший запирал двери.

Молодой человек сразу обратился в полицию с заявлением, сыщики оперативно нашли подозреваемого. На него возбудили уголовное дело по части 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). При расследовании выяснилось, что обвиняемый — работник НТМК и неплохо зарабатывает на предприятии, а его жертва трудится курьером сервиса доставки продуктов «Самокат». На суде потерпевший заявил, что сочувствует подсудимому и попросил закрыть дело. Подсудимый ещё до заседания извинился и возместил весь ущерб. Мировой судья принял примирение сторон и прекратил уголовное дело. Молодые люди пожали друг другу руки.