В Нижнем Тагиле абоненты «Мотива» и Convex жалуются на проблемы со связью

Жители Нижнего Тагила жалуются на проблемы со связью у оператора «Мотив» и провайдера Convex. Как пояснили в «Мотиве», на внутреннем оборудовании компании произошёл сбой и проблемы со связью испытывают абоненты всей Свердловской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает агентство «Все новости».

«Абоненты могут испытывать сложности при пользовании услугами мобильной связи. В настоящий момент специалисты компании и техническая поддержка компании Ericsson занимаются восстановлением сети и задействуют резервные каналы связи», — говорится в сообщении компании.

Когда работа сети будет восстановлена — неизвестно, а пока абонентам рекомендуют периодически перезагружать телефон и проверять работу SIM-карты.

Тагильчане также сообщают о сбоях в работе интернет-провайдера Convex. По информации источника в компании, неполадки с интернетом также связаны с аварией на сетях «Мотива», т. к. именно оптоволокно сотового оператора передаёт больше половины трафика между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Провайдер задействует резервные каналы для восстановления соединения.