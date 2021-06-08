В Нижнем Тагиле 9-летняя девочка едва не утонула в пруду Парка культуры НТМК

В минувшие выходные в пруду Парка культуры НТМК на Тагилстрое едва не утонула 9-летняя девочка. Трагедии удалось избежать только благодаря реакции случайных свидетелей, которые бросились в воду и спасли ребёнка. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», девочка играла на берегу вместе с двумя мальчиками. В какой-то момент старший из мальчиков предложил поиграть в воде. Девочка зашла в воду, но оступилась и начала тонуть. Спасённого ребёнка в стабильно тяжёлом состоянии госпитализировали вертолётом в Екатеринбург.

Как уточнили в полиции, дети находились возле водоёма без сопровождения взрослых. Законные представители девочки привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.