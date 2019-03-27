В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик «заминировал» ТЦ DEPO

Заявившим о заложенном взрывном устройстве в ТЦ DEPO оказался 9-летний мальчик, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». После того как личность звонившего была установлена, школьник признался инспекторам ПДН, что его звонок был спонтанной шуткой.

«По словам мальчика, через мобильный телефон он зашёл на сайт кинотеатра, расположенного в торговом центре, и случайно произошло телефонное соединение. Сначала он просто ничего не ответил, а при следующей попытке дозвона сказал ответившей женщине, что “здание заминировано”, не задумавшись о последствиях», — рассказали в полиции.

Как заявила АН «Между строк» управляющая торговым комплексом Марина Борисова, несмотря на юный возраст «террориста», собственник ТЦ готовит судебный иск к родителям мальчика на возмещение материального ущерба.

«Сейчас пока подсчитываются убытки, возможно, собственник затребует не всю сумму, пока сложно об этом говорить», — пояснила Борисова.

Напомним, инцидент произошёл вечером 23 марта. Прибывшие к ТЦ сотрудники спецслужб оцепили здание и эвакуировали всех посетителей и персонал. Работа торговой точки была парализована на час.