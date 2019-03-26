В Нижнем Тагиле ТЦ DEPO готовит иск к лжеминёру на сотни тысяч рублей

Руководство ТЦ DEPO планирует подать иск в суд на возмещение материального ущерба к лжеминёру, который вечером 23 марта сообщил о заложенной бомбе в торговом центре. Как рассказала АН «Между строк» управляющая комплексом Марина Борисова, юристы компании оценивают издержки в несколько сотен тысяч рублей. По словам Борисовой, злоумышленник был задержан через несколько часов после звонка в DEPO, его личность установлена. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» подробности задержания обещали рассказать позднее.