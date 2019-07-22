В Нижнем Тагиле 87-летняя женщина выпала с балкона после ссоры с внуком

Трагедия произошла в Нижнем Тагиле в ночь на 20 июля. На Руднике имени III Интернационала 87-летняя женщина выпала с балкона третьего этажа. Пенсионерка скончалась от полученных травм до приезда медиков.

По данным Tagilcity.ru, к смерти пожилой женщины может быть причастен её внук — накануне у них случился конфликт на финансовой почве. По словам родственников погибшей, мужчина регулярно избивал свою бабушку и отбирал у неё пенсию. Родные неоднократно писали в полицию заявления о побоях.

В полиции подтвердили, что за месяц до трагедии агрессор был приговорён к 10 суткам административного ареста за то, что он в очередной раз избил старушку.

По предварительным данным, смерть пенсионерки не является криминальной. Сейчас тело женщины направлено на экспертизу. Следственный комитет проводит доследственную проверку.