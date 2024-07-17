В Нижнем Тагиле 86 многоквартирных домов в центре города на несколько дней останутся без газа

В Нижнем Тагиле с 29 июля 86 многоквартирных домов в центре города останутся без газа на несколько дней. Как сообщили на официальном сайте компании «ГАЗЭКС», причина — выполнение переврезки газопровода низкого и высокого давлений в связи с реконструкцией улицы Октябрьской Революции.

Отключение газоснабжения затронет многоквартирные дома в границах улиц Октябрьской Революции, Пархоменко, Карла Маркса, Вязовской, Газетной, Красногвардейской, Заводской, а также проспектов Ленина, Мира и Строителей.

«Специалисты АО “ГАЗЭКС” сделают всё возможное, чтобы закончить работы и в кратчайшие сроки восстановить газоснабжение жителей. Повторные пуски потребителей будут производиться постепенно до 2 августа 2024 года», – сообщили в компании.

Напомним, администрация Нижнего Тагила заключила контракт на замену газопровода на улице Октябрьской революции с компанией «Стройгаз-НТ». Подрядчик не уложился в положенное время, в связи с чем с директора ООО «Стройгаз-НТ» взыскали более 800 тысяч рублей за сорванные сроки реконструкции газопровода.