В Нижнем Тагиле 83-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам 340 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле пожилая женщина, жительница Ленинского района стала жертвой мошенников и перевела им 340 тысяч рублей своих сбережений. 11 июля ей позвонили злоумышленники и представились сотрудниками полиции, после чего заявили, что неизвестные лица пытаются украсть её деньги. При этом псевдополицейские убедили 83-летнюю женщину, что несуществующие преступники находятся в сговоре с работниками банка, поэтому она должна срочно снять свои деньги и перевести их на «безопасный счёт».

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», звонок с неизвестного номера поступил пенсионерке 11 июля. Женщина, представившаяся следователем УМВД, сообщила потерпевшей о некоем мужчине, который от её имени пытается снять её сбережения. После того, как пенсионерка заявила о том, что подобных поручений никому не давала, мошенница заявила о возбуждении уголовного дела.

При общении со злоумышленниками тагильчанка сообщила о сумме на счёте и упомянула название банка. Лжеследователь убедил её, что деньги могут украсть мошенники и необходимо снять все деньги со счёта. Уже в офисе банка сотрудники не раз переспрашивали пенсионерку о возможных подозрительных звонках и о том, не идёт ли она на поводу у мошенников, на что женщина отвечала отказом, ведь преступники убедили её, что специалисты банка – часть преступной схемы.

Пенсионерка, следуя инструкциям, проехала в торговый центр, где перевела сначала 15 тысяч на указанный номер телефона, а затем в салоне сотовой связи перевела 325 тысяч на указанный счёт в банке. Злоумышленники заверили женщину, что деньги будут переведены ей по почте на следующий день, однако ни визит в отделение почту, ни посещение банка не дали результатов. После того, как женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

Оказалось, что к бабушке приходил участковый, рассказывал, как мошенники обманывают людей. Подобные истории она не раз слышала по телевизору, но не думала, что мошенники могут прикинуться полицейскими.

Напомним, на этой неделе с аналогичным заявлением в полицию обратилась 33-летняя молодая мама. Мошенники представились ей работниками банка и сотрудниками полиции, после чего убедили перевести деньги на «безопасные счета».

Сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» предупреждают, что если неизвестные по телефону называют себя полицейскими, необходимо перезвонить на линию 02 и проверить эту информацию. Если неизвестные торопят вас, убеждают никому не говорить о разговоре, не разглашать сведения и соблюдать конфиденциальность, постоянно звонят с разных номеров, то это уловки мошенников.