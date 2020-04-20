В Нижнем Тагиле 72-летнего мужчину будут судить за убийство супруги

В Дзержинский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении 72-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании и убийстве своей 69-летней жены. По данным следствия, обвиняемый совершил преступление в ноябре 2019 года.

«Все преступления (истязание и убийство) были совершены обвиняемым на почве личных неприязненных отношений и в тот момент, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения. Инкриминируемое мужчине убийство было совершено в начале ноября 2019 года, когда мужчина в очередной раз находился в состоянии опьянения и в ходе возникшего конфликта решил расправиться со своей супругой с помощью хозяйственно-бытового ножа. От полученных повреждений потерпевшая скончалась», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СКР по Свердловской области.