В Нижнем Тагиле 65-летний пенсионер 100 метров бежал за 39-летним грабителем. И смог догнать

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж» в отношение 39-летнего местного жителя, который подозревается в хищении сумки с деньгами у пожилой супружеской пары. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», пенсионеры сидели на скамейке на набережной Нижнетагильского пруда, когда сзади к ним подкрался незнакомый мужчина, схватил стоящую на лавочке сумку и бросился бежать.

«Но 65-летний пенсионер оказался не из робкого десятка, он побежал за преступником. Через 100 метров потерпевший догнал злоумышленника и попытался выхватить свою сумку, но в итоге в руках у пенсионера оказался пакет грабителя. Преступник вырвался и сумел скрыться с похищенной сумкой», — пояснили в полиции.

В пакете грабителя оказалась записная книжка с контактами, по которым сыщики установили личность подозреваемого, и через некоторое время мужчина сам явился в отдел полиции. Сумка с личными вещами и деньгами была возвращена законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.