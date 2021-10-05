В Нижнем Тагиле 6 октября включат сирены

В среду, 6 октября, в Нижнем Тагиле на одну минуту включат сирены и систему оповещения населения. Сигнал можно будет услышать в 10:40 по местному времени.

Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Нижнего Тагила просят жителей города во время звучания электросирен не прерывать своих занятий и сохранять спокойствие.

Сирены включают для проверки работоспособности системы оповещения и отработки своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.