В Нижнем Тагиле 59-летний мужчина зарезал сына во время застолья

Житель Нижнего Тагила зарезал сына во время пьяной ссоры, сообщили АН «Между строк» в следственном отделе Тагилстроевского района. Инцидент произошёл вечером 17 января в доме на улице Победы. Как пояснили следователи, мужчины 59 и 36 лет начали ругаться после распития алкоголя и глава семьи ударил сына ножом. Тот от полученной раны скончался.

«Мать погибшего вызвала полицию, отец отпираться не стал и сразу признался: сидели, пили, поссорились, схватил нож», – рассказали АН «Между строк» в следственном отделе СК РФ по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В ММУ МВД «Нижнетагильское» добавили, что семья давно была на примете правоохранителей, потому что родители с сыном часто ругались из-за его наркозависимости.

Агентство новостей «Между строк»