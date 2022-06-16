В Нижнем Тагиле 5-летний ребёнок сломал руку на горке в парке «Народный»

Накануне вечером в парке «Народный» 5-летний мальчик, катаясь с горки, сломал руку. Об этом АН «Между строк» сообщила свидетельница произошедшего.

«Ребёнок упал, кричит. Папа над ним вьётся коршуном: видимо, малыш сломал руку. Вызвали скорую помощь, но её уже минут 20 нет», — рассказала тагильчанка.

В полиции АН «Между строк» пояснили, что сообщение в дежурную часть поступило из медицинского учреждения, куда госпитализировали пострадавшего с переломом руки.

«В настоящее время сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 16 организована проверка, по результатам которой будет вынесено решение», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В середине июня 7-летний мальчик получил сотрясение мозга на детской площадке за ГДДЮТ. Один из подростков, катавшийся на карусели на большой скорости, резко вытянул ноги вперёд и сбил проходившего мимо ребёнка.