В Нижнем Тагиле 47-летний мужчина три дня назад ушёл в гараж и до сих пор не вернулся

В Нижнем Тагиле волонтёры и полиция ищут 47-летнего мужчину. 9 марта Василий Осинний ушёл из дома на Тагилстрое, сказав жене, что отправляется в гараж, но спустя три дня так и не вернулся. Как рассказал АН «Между строк» руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов, сейчас волонтёры проверяют камеры видеонаблюдения, а в воскресенье выйдут проверять местность. В полиции подтвердили информацию о розыске.

В день пропажи Василий Осинний был одет в тёмно-синюю лёгкую куртку с капюшоном, тёмно-синюю шапку, серую водолазку, тёмно-серые утеплённые джинсы. Из особых примет — ожоги на кистях рук. Если вам что-либо известно о местонахождении Василия, просьба сообщить по телефонам: +7-904-172-05-95 (Игорь Гапонов) или 102.