В Нижнем Тагиле 29-летняя пьяная женщина надругалась над могилой 

На кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле женщина выдернула могильный крест, сорвала портрет усопшей, погнула табличку с её биографическими данными, а венки и цветы разбросала рядом. Виновницу удалось найти по бутылке из-под алкоголя и камерам видеонаблюдения.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на видео попала неизвестная девушка, одетая в яркую одежду, которая на протяжении трёх часов находилась на месте захоронения. Сначала она просто распивала алкоголь из бутылки, затем разбросала венки и цветы с могилы. После этого, встав ногами на могилу, стала раскачивать могильный крест. Приложив немало усилий, она всё-таки вырвала его и бросила на оградку. Ещё более часа девушка сидела на скамейке напротив разрушенной ею могилы, продолжая выпивать.

На месте преступления сотрудники полиции нашли бутылку из-под алкоголя с отпечатками пальцев девушки. Ею оказалась 29-летняя жительница Дзержинского района, работающая на местном заводе. Она дала признательные показания, однако мотива своего поведения на кладбище объяснить не смогла, пояснив лишь, что на тот момент была пьяна. Как рассказали сотрудники полиции, в таком состоянии девушка бывает часто, но ранее она не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности.

В рамках возбуждённого дела в отношении девушки проведут амбулаторно-психиатрическую экспертизу. Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх месяцев. Сейчас тагильчанка находится под подпиской о невыезде.