В Нижнем Тагиле 27-летнему мужчине дали 10 лет за кровавую разборку в общежитии

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил 27-летнего жителя села Покровское к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство в вагонском общежитии. Об этом АН «Между строк» рассказали в Дзержинской прокуратуре.

По данным следствия, утром 14 апреля 2019 года обвиняемый Лянгузов в состоянии алкогольного опьянения пришёл в общежитие на Вагонке к малознакомым мужчинам и женщинам. Вместе они распивали алкоголь, а после гость стал оказывать знаки внимания одной из женщин. Хозяин комнаты сделал Лянгузову замечание, но в ответ получил 10 ударов ножом по телу, 5 из которых оказались смертельными. Кроме того, пострадала и женщина, сидевшая рядом с потерпевшим. На её теле медики обнаружили 4 раны, в том числе одно ранение груди справа и одно ранение шеи. Её спасло только то, что удары пришлись по касательной и ранения оказались непроникающими, поэтому внутренние органы и крупные сосуды шеи не пострадали.

После Лянгузов пытался уехать из города на автобусе до Перми, но сотрудники успели его задержать. При досмотре в кармане куртки нашли нож со следами крови потерпевшего.

В отделении мужчина дал признательные показания.