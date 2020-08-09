В Нижнем Тагиле 26-летний мужчина вышел из дома в магазин и не вернулся

В Нижнем Тагиле пропал 26-лений Артём Зарубин. Вечером 30 июля он вышел из дома в магазин, но до сих пор не вернулся. Спустя четыре дня жена пропавшего обратилась с заявлением в полицию, а после и к волонтёрам поискового отряда «Прорыв». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», Зарубин выходил на связь, но не сказал о своём местоположении.

В день пропажи Артём был одет в тёмно-синие спортивные штаны, красную футболку и чёрные кроссовки. У мужчины также есть родинка над верхней губой, татуировки на руке в виде иероглифа и на шее в виде штрихкода.

Если вы знаете о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 (900) 044-02-20 или 02.