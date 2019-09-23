В Нижнем Тагиле 24 сентября временно изменится расписание пригородных поездов

В связи с проведением инфраструктурных работ 24 сентября 2019 года на один день изменится график движения пригородных поездов, курсирующих через станцию Екатеринбург-Сортировочный.

В день проведения пусконаладочных работ будет отменена утренняя «Ласточка», следующая из Нижнего Тагила в Екатеринбург, с отправкой в 06:01. Также будет отменено несколько поездов маршрута Екатеринбург — Ревда и Екатеринбург — Кузино.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, все остальные электрички этих направлений не будут останавливаться на станциях ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный и будут следовать с изменениями в расписании.

Поменяется расписание следующих пригородных поездов в направлении Нижнего Тагила:

№ 6449 Екатеринбург — Нижний Тагил: отправление в 07:42 (+36 мин.), Верх-Нейвинск 09:18, Невьянск 09:52, прибытие в 10:54 (+39 мин.);

№ 7063 Екатеринбург — Нижний Тагил («Ласточка»), отправление в 08:57 (+20 мин.), Верх-Нейвинск 10:07, Невьянск 10:26, прибытие в 11:02 (+36 мин.);

№ 6451 Екатеринбург — Нижний Тагил: отправление в 10:28, прибытие в 13:45 (+6 мин.);

№ 6457 Екатеринбург — Нижний Тагил: отправление в 16:21 (+31 мин.), Верх-Нейвинск 18:05, Невьянск 18:39, прибытие в 19:39 (+42 мин.);

№ 6459 Екатеринбург — Нижний Тагил: отправление в 16:09 (+10 мин.), прибытие в 19:56 (+34 мин.);

№ 6461 Екатеринбург — Нижний Тагил: отправление в 20:01 (+10 мин.), Верх-Нейвинск 21:28, Невьянск 22:03, прибытие в 23:04 (+2 мин.);

№ 6463 Екатеринбург — Невьянск: отправление в 20:51 (+22 мин.), прибытие в 22:59 (+23 мин.);

№ 7065 Екатеринбург — Нижний Тагил («Ласточка»), отправление в 14:37, Верх-Нейвинск 15:44, Невьянск 16:03, прибытие в 16:37 (+11 мин.);

№ 7069 Екатеринбург — Нижний Тагил («Ласточка»), отправление в 19:24 (+21 мин.), Верх-Нейвинск 20:30, Невьянск 20:49, прибывает в 21:23 (+31 мин.);

№ 7067 Екатеринбург — Нижний Тагил («Ласточка»): отправление в 18:00 (+35 мин), Верх-Нейвинск 19:06, Невьянск 19:25, прибытие в 19:59 (+45 мин.);

№ 6460 Нижний Тагил — Екатеринбург: отправление в 13:51 (+29 мин.), Невьянск 15:14, Верх-Нейвинск 15:47, прибытие в 17:28 (+37 мин.);

№ 6466 Нижний Тагил — Екатеринбург: отправление в 18:39, Шувакиш 21:40, прибытие в 22:08 (+12 мин.);

№ 7064 Нижний Тагил — Екатеринбург («Ласточка»): отправление в 14:19, прибытие в 16:18 (+10 мин.);

№ 7066 Нижний Тагил — Екатеринбург («Ласточка»): отправление в 17:00, прибытие в 19:01 (+12 мин.);

№ 6452 Нижний Тагил — Керамик: отправление в 03:56 (–23 мин.), Невьянск 04.58, Верх-Нейвинск 05:29, Екатеринбург-Пасс 07:35, прибытие в 08:07;

№ 7062 Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс: отправление в 07:36, прибытие в 09.54 (+29 мин.);

№ 6443 Керамик — Нижний Тагил: отправление в 08:28, Екатеринбург-Пасс 09.07, Верх-Нейвинск 11:10, Невьянск 11:41, прибытие в 12:29 (+23 мин.);

№ 6462 Нижний Тагил — Екатеринбург: отправление в 15:51, прибытие в 19:50 (+30 мин.).

В РЖД пояснили, что пригородные поезда, курсирующие до/от станций Нижний Тагил и Невьянск будут следовать изменённым маршрутом Шувакиш — Гипсовая — Екатеринбург без остановок на станциях Огородная, Екатеринбург-Сортировочный, Электродепо, ВИЗ. А маршрут следования пригородных поездов № 6458 и № 6455 будет ограничен станцией Шувакиш.

Актуальное расписание можно уточнить на сайте www.svrpk.ru и в пригородных кассах АО «Свердловская пригородная компания».