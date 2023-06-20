В Нижнем Тагиле 22 июня на одну минуту включат сирены в память о начале Великой Отечественной войны

В Нижнем Тагиле в четверг, 22 июня, в День памяти и скорби о начале Великой Отечественной войны, на одну минуту включат электросирены и уличную региональную систему оповещения населения. Сигнал можно будет услышать в 14:15, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

«На основании указа губернатора Свердловской области от 26.10.2020 № 590-УГ “О проведении на территории Свердловской области Минуты памяти в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год)”, приказа руководителя гражданской обороны города Нижний Тагил № 6 от 02.06.2023 “О проведении на территории муниципального образования город Нижний Тагил мероприятий, посвящённых памятной дате России — Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны (1941 год)” 22 июня будут включены сирены», — уточнили в мэрии.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и почтить память павших минутой молчания.