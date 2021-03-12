В Нижнем Тагиле 21-летнему виновнику смертельного ДТП на Пархоменко — Победы грозит 12 лет колонии

Полиция Нижнего Тагила предъявила обвинение 21-летнему местному жителю, который находился за рулём ВАЗ-2109 во время смертельного ДТП на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко. Молодого человека будут судить по двум статьям УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения». Максимальное наказание составляет до 12 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла около 10 часов утра 3 октября 2020 года. Водитель ВАЗ-2109 выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с автомашиной Daewoo Nexia, совершавшей поворот налево на разрешающий сигнал светофора. После столкновения автомашина ВАЗ отлетела на​ металлическое ограждение и допустила наезд на трёх пешеходов, находившихся на тротуаре. В дорожно-транспортном происшествии тогда пострадали шесть человек. Помимо пешеходов, травмы различной степени тяжести получили пассажиры «девятки» и водитель Nexia. Позже в больнице от полученных тяжелых травм скончалась 57-летняя женщина-пешеход.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в совершении дорожно-транспортного происшествия молодой человек пытался уйти от ответственности, настаивая, что на момент ДТП автомобилем управлял не он. Следователи опросили участников и очевидцев аварии. По уголовному делу было проведено более десятка различных судебных экспертиз: судебно-медицинские, дактилоскопические, автотехнические, молекулярно-генетическая, видеотехническая и исследование микроволокон вещей и изделий, результаты которых подтверждают вину 21-летнего мужчины», — уточнили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В ходе следствия установлено, что водитель ВАЗа управлял автомобилем, не имея права на управление транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже привлечённым к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение. При медосвидетельствовании обвиняемого наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило от 0,71 мг/л до 0,78 мг/л. Также установлено, что перекрёсток водитель пересекал на скорости не менее 84 км/ч при ограничении в 40 км/ч.

«Как показала автотехническая экспертиза, на автомашине, которой управлял виновник ДТП, были установлены шины различных размеров, моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные. В таких случаях эксплуатация транспортных средств запрещена», — говорят в полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.