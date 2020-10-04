В больнице Нижнего Тагила скончалась женщина, которую накануне сбил пьяный водитель

В ночь на 4 октября в ЦГБ № 4 скончалась 57-летняя женщина, которая накануне стала жертвой пьяного водителя. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, ДТП произошло утром 3 октября на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко. По данным Госавтоинспекции, 21-летний водитель ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на толпу пешеходов, стоящих у проезжей части. В результате травмы различной степени тяжести получили шесть человек: три пешехода, два пассажира ВАЗа и водитель Daewoo Nexia. С черепно-мозговыми травмами, переломами рук и ушибами их доставили в горбольницы № 4 и № 2.