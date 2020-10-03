«Его уже лишали прав». Водитель ВАЗа, въехавший в группу тагильчан на тротуаре, был пьян

Водитель машины ВАЗ-2109, который сегодня утром въехал в группу пешеходов на тротуаре на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко, был пьян. Об этом АН «Между строк» рассказали в УГИБДД. Его специалисты установили, что автомобилем управлял 21-летний мужчина. Ранее он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В марте прошлого года тагильчанин был лишён прав на полтора года за управление автомобилем в состоянии опьянения, а в сентябре его уже привлекли к ответственности за то, что он снова сел за руль после употребления алкоголя.

«На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции провели освидетельствование водителя автомобиля ВАЗ-2109 на состояние опьянения. Его результат показал 0,723 промилле в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует о состоянии опьянения. Мужчина доставлен в отдел полиции № 18 для дальнейшего разбирательства», — отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Уже известно о шести пострадавших в результате ДТП: трёх пешеходах, двух пассажирах ВАЗа и водителе Daewoo Nexia. С черепно-мозговыми травмами, переломами рук и ушибами их доставили в горбольницы № 4 и № 2. У одного из пострадавших также диагностировали шок второй степени.

Напомним, ДТП случилось около 10:00. Водитель ВАЗ-2109 выехал на перекрёсток улиц Победы и Пархоменко на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Daewoo Nexia и Skoda Octavia, которые совершали поворот налево. После этого отечественный автомобиль отлетел на металлическое ограждение и врезался в трёх пешеходов, стоящих на тротуаре, и ГАЗ-2705.