В Нижнем Тагиле 2 февраля изберут меру пресечения полицейским, в патрульном автомобиле которых погиб мужчина

В Нижнем Тагиле задержали полицейских, в автомобиле которых погиб мужчина. Как рассказали АН «Между строк» в Дзержинском районном суде города, решение об избрании в отношении сотрудников ППС меры пресечения на период расследования уголовного дела будет принято завтра, 2 февраля, в 11:00.

Напомним, днём 29 января 44-летний тагильчанин Сергей умер в полицейском автомобиле после грубого задержания. Трагедия попала на видеозапись смартфона жены погибшего. Как следует из видео, к тому моменту, когда полицейский УАЗ подъехал к ОП № 17 Нижнего Тагила, Сергей уже какое-то время находился без сознания. Супруга вместе с полицейскими, которые задерживали мужчину, попытались привести его в чувство, но безрезультатно. Прибывшие на место медики диагностировали смерть Сергея. Ирина (имя изменено. — Прим. ред.), опасаясь, что правоохранители замнут дело, распространила в СМИ информацию о случившемся и предоставила видеозапись. На следующий день после гибели мужчины СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По информации издания URA.RU, сейчас трое полицейских задержаны и находятся под присмотром силовиков до вынесения решения суда о мере пресечения. В то же время Telegram-канал Mash уточняет, что под стражей находятся лишь двое из трёх полицейских. Третий подозреваемый, командир роты, исчез, удалив перед этим свою страницу во «ВКонтакте».

В пресс-службе СК России по Свердловской области от комментариев по данному факту воздержались.