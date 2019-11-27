В Нижнем Тагиле 19 злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД отправились за решётку благодаря камерам «Безопасного города»

В октябре 2019 года сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила благодаря использованию видеокомплекса «Безопасный город» удалось идентифицировать и задержать 19 водителей, которые являются злостными неплательщиками штрафов за нарушение ПДД. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

«Данные лица были привлечены к административной ответственности. В отношении должников было принято решение о помещении их под административный арест либо привлечении к обязательным работам», — пояснили в полиции.

В пресс-группе уточнили, что вычислили нарушителей по их автомобилям. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» позволяет считывать госномера транспортных средств, проезжающих под камерами, и следить за передвижением их владельцев.

Всего за 10 месяцев 2019 года к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» привлечено 2777 правонарушителей. Вынесено 1911 административных арестов, оштрафован 121 правонарушитель, в 251 случае вынесено решение, в результате которого граждане привлечены к обязательным работам. По данным сотрудников нижнетагильской ГИБДД, за неоплаченную задолженность привлечены 518 лиц, при этом в отношении 158 вынесен административный арест, 116 направлены на обязательные работы.

«На сегодняшний день в специальном приёмнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, МУ МВД России "Нижнетагильское" находятся 11 человек, арестованных по ст. 20.25 КоАП РФ. Таких правонарушителей примерно 50% от всех находящихся в спецобъединении. Это либо обычные пешеходы, которые забыли погасить имеющуюся задолженность за переход в неположенном месте, либо водители, получившие административный штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходам, и другие нарушители правил дорожного движения. Половина из тех, кто попал сюда однажды, попадают вновь. Один объясняет это забывчивостью, другой — нехваткой денежных средств. Так, например, 18-летний молодой человек, житель Тагилстроя, попал под административный арест по решению суда на двое суток за то, что не уплатил три штрафа на сумму 1,5 тысячи рублей. Также в спецприёмнике находится 43-летний мужчина, который в июле этого года получил штраф за переход дороги в неположенном месте и не оплатил его».

За информацией о неуплаченных штрафах можно обратиться в отделы полиции по месту проживания либо позвонить по номеру 8 (3435) 97-66-91 (отдел по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Нижнетагильское»). За информацией по штрафам по линии дорожного движения необходимо обращаться в ОГИБДД по адресу: пр. Мира, 57а.