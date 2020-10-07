В Нижнем Тагиле 19-летний парень выжил после падения с крыши девятиэтажного дома

6 октября около 16:00 возле дома № 31 по Ленинградскому проспекту лежащим на земле был обнаружен 19-летний парень. Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидцев, молодой человек упал с крыши девятиэтажки. Сначала парень ударился о припаркованный возле дома УАЗ «Патриот», а после скатился на газон. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с компрессионным переломом позвоночника пострадавший был госпитализирован. По данному факту ОП № 17 проводится проверка.