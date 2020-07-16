В Нижнем Тагиле 18-летняя девушка зарезала своего парня во время ссоры

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет девушка 2001 года рождения, которая зарезала своего молодого человека во время ссоры. Трагедия произошла в квартире обвиняемой на Ленинградском проспекте в ночь на 24 ноября 2019 года. Во время конфликта тагильчанка не смогла совладать с эмоциями, взяла в руки хозяйственно-бытовой нож и нанесла им мужчине 1996 года рождения, с которым вместе жила, смертельные ранения.

«По делу были проведены осмотры места происшествия и предметов. Допрошены около 20 свидетелей. Проанализирована характеризующая информация в отношении участников происшествия. Назначены и проведены судебно-медицинская, медико-криминалистическая, молекулярно-генетические, биологические и психолого-психиатрическая судебные экспертизы», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Следственный отдел по Дзержинскому району в Нижнем Тагиле СК уже завершил расследование уголовного дела. В ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу вместе с обвинительным заключением.