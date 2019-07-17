В Нижнем Тагиле 16-летний водитель на Land Cruiser стал виновником ДТП с «перевёртышем» (ВИДЕО)

В распоряжении АН «Между строк» оказалось видео дорожно-транспортного происшествия, которое произошло рано утром 13 июля на улице Горошникова в Нижнем Тагиле. Как видно на видеозаписи, автомобиль Toyota RAV4 пытается обогнать Land Cruiser, но в этот момент Land Cruiser начинает поворачивать на парковку слева. RAV4, уходя от столкновения, задевает правым бортом Land Cruiser и по инерции переворачивается на крышу. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за рулём Land Cruiser находился 16-летний подросток. На него составлен административный протокол за вождение транспортного средства без права управления. По информации АН «Между строк», 18-летний водитель RAV4 получил водительское удостоверение за два дня до аварии. ДТП обошлось без пострадавших.