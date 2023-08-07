В Нижнем Тагиле 14-летний подросток пострадал при взрыве лодки 

Накануне, 6 августа, у дома № 35а на улице Бригадной при запуске мотора лодки «Амур» произошёл взрыв. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 14:45. В результате взрыва пострадал мужчина и его 14-летний сын. Мальчик был госпитализирован в ДГБ № 3 в состоянии средней тяжести с термическими поверхностными ожогами тела I степени (8% тела).

Возгорание было потушено отцом мальчика и очевидцами. Предполагаемая причина — неисправность механизмов катера. Дознавателями МЧС проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.