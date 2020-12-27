В Нижнем Тагиле 13-летняя девочка получила перелом ребра после того, как её мама устроила ДТП

Днём 27 декабря в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребёнок-пассажир.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, инцидент произошёл на Вагонке. 41-летняя женщина, управляя автомобилем Chery Tiggo, ехала по улице Круговой, но не уступила дорогу автомобилю Lada, который ехал во встречном направлении. В результате столкновения водитель иномарки получила ушиб грудной клетки, её 13-летняя дочь — перелом левого ребра, а 43-летний пассажир — перелом шейного отдела и закрытую черепно-мозговую травму. В ведомстве добавили, что семья в этот день ехала за покупками в магазин.