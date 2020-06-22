В Нижнем Тагиле 12-летний ребёнок попал в больницу после пьянки с бомжами

В минувшую пятницу в ОП № 17 Нижнего Тагила обратились родители 12-летнего подростка с заявлением о пропаже сына. По их словам, в семье произошёл конфликт, после чего сын ушёл из дома в неизвестном направлении. Мальчик был обнаружен в состоянии сильного алкогольного опьянения в компании лиц без определённого места жительства на теплотрассе в районе школы № 55. Было принято решение госпитализировать ребёнка в детскую больницу для промывания желудка.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в отношении родителей мальчика выписан административный протокол по статье КоАП 20.22 за нахождение подростка в нетрезвом состоянии. Ранее семья на учёте в ПДН не состояла.