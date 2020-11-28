В Нижнем Тагиле 10-летняя девочка решила перебежать дорогу и попала под колёса легковушки

В Нижнем Тагиле 10-летняя школьница попала под колёса автомобиля после того, как решила сократить путь и перебежать дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП девочку госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Инцидент произошёл в пятницу, 27 ноября, на Вагонке. Около 11:30 третьеклассница возвращалась домой из школы вместе с другом. Дети не дошли до пешеходного перехода и решили сократить расстояние, перебежав проезжую часть возле дома № 32 на улице Вагоностроителей. В этот момент со стороны проспекта Дзержинского двигался автомобиль Lada Largus, который сбил девочку.

«37-летний водитель видел девочку, которая стояла посередине проезжей части на бордюрном камне, однако не ожидал, что она резко выбежит на дорогу. Увидев ребёнка, мужчина попытался уйти от столкновения, вывернув руль вправо, но наезда избежать не удалось», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

В результате столкновения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. С травмами школьницу госпитализировали в детскую больницу.