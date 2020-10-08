В Нижнем Тагиле 10-летняя девочка обокрала жительницу Вагонки, пока та водила дочь на тренировку

В Нижнем Тагиле 10-летняя девочка украла ключи от машины у посетительницы детской студии развития, а затем вытащила из её автомобиля рюкзак, в котором находились деньги, документы и другие ценные вещи.

Как рассказала потерпевшая TagilCity.ru, вечером 7 октября она привела своего ребёнка на тренировку по гимнастике, которая проходила по адресу улица Энтузиастов, 8а. Куртку с ключами от машины женщина повесила в раздевалке студии. По окончании занятий женщина не обнаружила в кармане ключи от машины. А когда тагильчанка смогла попасть в свой автомобиль, то выяснилось, что пропал её рюкзак, в котором были документы, кошелёк, права, банковские карты, наушники AirPods и рабочий ежедневник. Автовладелица обратилась за помощью в полицию.

Как рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское», правоохранителям удалось оперативно установить личность воровки — ею оказалась 10-летняя девочка, состоящая на учёте в ПДН за общественно опасные деяния. По данным ведомства, ребёнка уже пытались поместить в центры временного содержания, но суды не идут на это. Когда инспекторы ПДН пришли к девочке домой, школьница сразу созналась в содеянном и вернула рюкзак потерпевшей. Однако, проверив его содержимое, та не нашла в нём деньги, ежедневник и дорогие наушники.

«Деньги, которые были в кошельке, обещают вернуть завтра, ежедневник выбросили, а вот наушники девочка не хотела отдавать, хотела себе оставить», — рассказала женщина, добавив, что она не стала писать заявление на ребёнка.

В полиции отметили, что в этот же день малолетняя преступница была на комиссии по делам несовершеннолетних, где просила дать ей ещё один шанс на исправление.