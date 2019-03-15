В Нижнем Тагил ОМОН изъял 2,5 тонны контрафактного алкоголя

В Нижнем Тагиле в ходе операции бойцы ОМОН регионального управления Росгвардии помогли изъять у местного жителя 2,5 тонны контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики оказали поддержку сотрудникам отдела областного управления ФСБ России: они блокировали автомобиль «Шевроле Нива» при выезде из бокса одного из гаражных кооперативов города и задержали его 41-летнего водителя.

Мужчина по просьбе сотрудников ФСБ самостоятельно открыл принадлежащий ему гараж, в котором было обнаружено 2,5 тонны контрафактного алкоголя. Сотрудники Росгвардии передали задержанного и изъятую у него продукцию в ОВД.