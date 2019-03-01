В Нижнем Новгороде возле школы неизвестные открыли стрельбу по прохожим

Возле одной из школ в Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу по прохожим, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Местное издание «Время Н» уточняет, что инцидент произошёл на улице Тонкинской около средней общеобразовательной школы № 121. Стрельба велась из пневматического пистолета, трое прохожих успели забежать в здание школы.

По предварительным данным, злоумышленники стреляли из проезжающего автомобиля. Пострадал один человек — он получил касательное ранение в плечо. Сейчас на месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.

По данным телеканала «360 Подмосковье» стрельба никак не была связана со школой — она стала результатом конфликта двух групп людей, случайно оказавшихся возле учебного заведения.

Местный телеканал «Волга-ТВ» сообщает, что у школы стреляли участники конфликта двух групп молодых людей, до этого устроивших стрельбу на Московском шоссе у дома № 15. В группе местной телепрограммы «Экипаж. Хроника происшествий» говорится, что причиной стрельбы стал конфликт между двумя компаниями молодёжи на автомобилях, после которого одна из них начала преследовать другую. Молодые люди попытались скрыться от преследования в школе. Прохожие вызвали полицию, после чего обе компании людей скрылись, их разыскивают.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявляет, что подозреваемые в стрельбе у школы задержаны. По словам источника, стреляли участники «местной разборки», из прохожих, школьников и сотрудников учреждения никто не пострадал. Занятия в школе продолжаются, сообщили агентству в администрации заведения.