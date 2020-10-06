В Нижнем Новгороде после прощания с журналисткой Ириной Славиной началось шествие по улицам города

В Нижнем Новгороде участники церемонии прощания с журналисткой Ириной Славиной, покончившей с собой 2 октября у здания местного управления МВД, устроили шествие по улицам города, направляясь к месту гибели журналистки, пишет «Медуза».

По оценкам корреспондента издания, в шествии приняли участие около 200 человек. Люди молча шли по проезжей части за машиной, в которой перевозили гроб с телом погибшей. Среди прочих церемонию посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, 2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде. Перед тем, как покончить с собой, она написала в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал «предпринять все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал соболезнования родным Ирины Славиной, но добавил, что не считает её самоубийство вопросом Кремля.