В Нижнем Новгороде полицейские избили мужчину и подбросили ему наркотики (ВИДЕО)

Правозащитная организация «Комитет против пыток» опубликовала видеозапись, на которой сотрудники полиции избивают жителя Нижнего Новгорода Игоря Крайнова и подбрасывают ему наркотики. Момент совершения противоправных действий сотрудниками полиции попал на камеру видеонаблюдения, о которой силовики не знали.

Крайнов рассказал правозащитникам, что инцидент произошёл 12 сентября: в одном из дворов за ним погнались полицейские в гражданской одежде. Один из них начал стрелять в воздух. Силовики догнали Крайнова уже в здании около лифта, повалили на пол и заковали в наручники, после чего стали наносить удары ногами и руками. Они обыскали молодого человека и обнаружили у него в заднем кармане джинсов пакетик с мефедроном.

Задержанный заявляет, что наркотик ему подбросили. В отделе полиции Крайнова продолжили, с его слов, избивать и унижать.

«Сотрудник, осуществлявший задержание и досмотр Крайнова, сообщил, какой легенды тому надо будет придерживаться: якобы Крайнов увидел на заборе ссылку на телеграм-канал, через неё заказал мефедрон, проехал по полученному адресу, забрал "закладку", уехал на работу, около которой его задержали полицейские», — говорится в сообщении «Комитета против пыток».

Спустя два дня после задержания, 14 сентября, Крайнова отпустили под подписку о невыезде. В больнице у него зафиксировали ушибы. Правозащитники обратились в СК в связи с делом Крайнова, приобщив имеющуюся видеозапись.