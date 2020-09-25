В Нижнем Новгороде на блогера Мари Говори завели дело о «воздействии на подсознание людей» из-за сообщения в Twitter

В Нижнем Новгороде на блогера Марию Чистякову (Мари Говори) составили административный протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (часть 1 статьи 13.15 КоАП) из-за сообщения о ситуации с коронавирусом в городе Шарья в Костромской области, пишет «МБХ медиа».

В протоколе говорится, что Чистякова на странице в Twitter «реализовала информационный текст, воздействующий на подсознание людей», и таким образом злоупотребила свободой массовой информации.

«Хотели дело по фейк-ньюс о коронавирусе сшить, не получилось, видимо. Они в другой области опросили моего отца и дядю, так как у него такая же фамилия — Чистяков, опросили главврача, врача скорой того [о котором говорилось в твите]. Опрашивали изначально тогда меня полицейские, сейчас вообще участковый составил протокол об административке», — рассказала Чистякова.

По части 1 статьи 13.15 КоАП предусмотрена ответственность за распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и художественных фильмов, а также компьютерных файлов и программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и оказывающие вредное влияние на их здоровье. Максимальное наказание для физлиц — штраф в 2,5 тысячи рублей.

Позже Чистякова рассказала, что ей позвонил участковый, который составлял протокол, и сказал, что перепутал часть статьи КоАП — на блогера собираются завести дело о фейках (часть 9 статьи 13.15 КоАП), а не о «воздействии на подсознание людей».

«Сказал: "Слушай, мне тут позвонил начальник и сказал, что формулировка моя — какие-то с ней проблемы. Поэтому приходи сегодня, мы аннулируем этот протокол и составим новый. Часть перепутал". Я спросила, на какую часть будет новый протокол, он ответил, что девятая», — рассказала Чистякова.

Она добавила, что пойдёт к участковому, только когда приедет её адвокат.

Ранее Чистякова написала в Twitter о ситуации с коронавирусом в Шарье Костромской области.

«Заразился фельдшер скорой. Врачей, контактирующих с ним, не тестируют, не изолируют», — говорится в сообщении.

После этого блогера вызвали в полицию, так как кто-то написал на неё заявление.