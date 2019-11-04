В Нижнем Новгороде двое мужчин убили беременную знакомую и подожгли её квартиру

Суд Нижнего Новгорода арестовал двоих мужчин, которые подозреваются в убийстве своей беременной знакомой. Тело женщины было найдено в её квартире 2 ноября.

Полиция по горячим следам задержала двоих знакомых женщины, 19 и 27 лет, подозреваемых в её убийстве. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, утром 2 ноября подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения находились дома у потерпевшей, между ними произошёл конфликт на бытовой почве.

«Они нанесли хозяйке квартиры множественные удары ножом по телу, после чего похитили принадлежащие ей украшения. С целью сокрытия совершённого преступления они подожгли квартиру и скрылись с места преступления», — цитирует Znak.com сообщение регионального СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что оба злоумышленника знали, что их знакомая была беременна.