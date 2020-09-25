В Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки

В Нижегородской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, тело которой было обнаружено накануне поздним вечером в безлюдном месте в посёлке Неклюдово (входит в городской округ Бор), сообщает региональное управление СК России.

Подозреваемый также является жителем Нижегородской области, но из другого района, сейчас с ним ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что девочка, возвращаясь из школы, вышла на остановке в посёлке Неклюдова, но домой уже не вернулась. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).