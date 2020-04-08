В Нижегородской области в жилом доме взорвался бытовой газ

В жилом доме в селе Филинском под Нижним Новгородом взорвался бытовой газ. Под завалами находится как минимум один человек, со ссылкой на МЧС пишет «Интерфакс».

«Взрыв газо-воздушной смеси произошёл в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного кирпичного жилого дома в селе Филинское под Нижним Новгородом. Есть разрушения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что в результате ЧП один человек погиб.

«По предварительным данным, пострадали семь человек, из них один человек погиб, один человек госпитализирован в лечебное учреждение, пяти людям оказана медицинская помощь на месте», — заявили в МЧС.

В ликвидации последствий ЧП принимают участие 183 человека, 34 единицы техники. В правоохранительных органах считают, что причиной взрыва могло стать нарушение правил эксплуатации газового баллона.

«Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации баллона, что привело к его разгерметизации и взрыву», — заявил ТАСС собеседник.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), передаёт следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области.