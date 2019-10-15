В Нижегородской области погиб участник реконструкции ДТП

В Нижегородской области во время проведения следственного эксперимента погиб мотоциклист. Возбуждено уголовное дело. Сейчас региональное управление МВД проводит собственную проверку инцидента.

«По итогам проверки будет дана оценка всем обстоятельствам и действиям участников события», — сообщили в ведомстве.

Как пишет «Коммерсантъ», реконструкция ДТП с автобусом и мотоциклом проходила 9 октября в Кстово на участке с перекрытым движением. По просьбе полицейских статист Денис Бывшев превысил скорость, в результате чего погиб.

По информации издания, авария, которую воссоздавали следователи, произошла в августе прошлого года. Тогда водитель мотоцикла Yamaha опережал легковой автомобиль по правой полосе и врезался в неожиданно выехавший с второстепенной дороги автобус ПАЗ. Участник той аварии выжил, но получил тяжёлые травмы.

По словам знакомых погибшего, восстанавливая события прошлогодней аварии, Денис Бывшев сначала повторил траекторию движения пострадавшего мотоциклиста на разрешённой скорости. Но полицейские попросили его разогнаться и проехать участок со скоростью 100 км/ч. На очередном заходе он не справился с управлением на влажной трассе, усыпанной гравием, и упал, ударившись головой о бордюр. Несмотря на то что водитель был в шлеме, от полученных травм он скончался на месте происшествия.