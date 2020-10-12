В Нижегородской области обстреляли автобус, есть пострадавшие

В Борском районе Нижегородской области обстреляли автобус, сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.

Трое раненых находятся в состоянии средней тяжести, трое погибли, сообщают источники в экстренных службах региона.

Диспетчер автобусного парка сообщил изданию «Подъём», что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, под огонь попали только люди, стоявшие на остановке.

По информации «Подъёма» и Baza, предполагаемому нападавшему 18 лет, после стрельбы он убежал в лес. С собой у него два ружья, пишет Baza.

Информацию об инциденте также подтвердили ТАСС в региональном управлении МВД.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу в сторону остановки общественного транспорта и маршрутного автобуса в посёлке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

В полиции призвали жителей Борского района соблюдать осторожность из-за вооружённого преступника, который пока не задержан.