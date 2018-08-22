В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами врезался в здание ратуши

Автомобиль врезался в городскую ратушу в нидерландском городе Беммеле, в результате чего возник пожар, пишет РБК. Водитель автомобиля погиб. Его личность и мотивы пока не известны, полиция проводит расследование.

«Давайте не будем спекулировать о причине пожара в ратуше. У полиции есть серьёзные подозрения, кто это сделал. Мы сейчас ведём дальнейшее расследование. Более подробная информация последует в ближайшее время», — говорится в сообщении местной полиции.

Ратуше был нанесён серьёзный ущерб, её закрыли для посетителей. Как сообщает издание De Telegraf, в машине находились два газовых баллона, один из которых взорвался.