В Невьянске пьяного водителя, виновного в гибели трёх человек, приговорили к пяти годам колонии-поселения

Невьянский суд приговорил к 4 годам 9 месяцам лишения свободы 43-летнего водителя Николая Чуприянова, устроившего в августе смертельную аварию на трассе недалеко от посёлка Верх-Нейвинский, сообщает прокуратура Свердловской области. По вине пьяного водителя погибли три человека.

Отмечается, что Чуприянов находился за рулём автомобиля ВАЗ-21061 в состоянии алкогольного опьянения и ехал со скоростью около 110 км/ч при разрешённой скорости 90 км/ч. На участке дороги была сплошная разметка и стояли дорожные знаки «Опасные повороты» и «Обгон запрещён».

Мужчина не обратил на это внимания и начал обгонять другой автомобиль, выехал на встречку и не справился с управлением. Машину занесло, она выехала на обочину, съехала в кювет и перевернулась.

Три пассажира, которые были в машине Чуприянова, погибли на месте. Им было 37, 38 и 43 года, все они являлись жителями посёлка Верх-Нейвинский. Сам водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы левой ноги. Ещё один 38-летний пассажир получил открытую черепно-мозговую травму, его увезли в реанимацию.