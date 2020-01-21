В Невьянске чиновнице объявили строгий выговор за подработку учительницей

Начальнику управления образования Невьянского городского округа объявлен строгий выговор — занимая свой пост, она также работала учителем-логопедом в школе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Помимо работы в должности начальника управления, чиновница дополнительно работала в средней образовательной школе посёлка Цементного на основании трудового договора. Наличие двух работ у главы управления было выявлено во время проверки прокуратуры — ведомство выявило в этом конфликт интересов, потому что чиновница являлась работодателем для директора школы, в которой работала учителем. Кроме того, она ежеквартально устанавливала стимулирующие надбавки педагогам.

По выявленным нарушениям прокуратура внесла представление главе Невьянска. По результатам его рассмотрения начальнику управления образования объявлен строгий выговор, трудовая деятельность в должности учителя-логопеда прекращена.