В Невьянске автомобиль насмерть сбил выскочившего на дорогу пешехода

На 18-м километре дороги Невьянск — Сербишино под колёсами Lada погиб 17-летний молодой человек, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, пешеход неожиданно начал переходить проезжую часть и аварии избежать не удалось

«Установлено, что пешеход ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил перехода проезжей части. Водитель "Лады" пояснил автоинспекторам, что юноша стоял на проезжей части и разговаривал с водителем другого транспортного средства, а потом неожиданно начал переходить проезжую часть, когда расстояние было уже меньше 10 метров до его автомобиля», — рассказали в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД на месте проверили водителя на состояние опьянения, результат отрицательный. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.