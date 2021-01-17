В нескольких городах России водителям могут разрешить не возить с собой права

Минцифры России решило запустить эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительских удостоверений. Идею поддержал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Эксперимент предлагают запустить лишь в нескольких регионах, однако в каких — пока неизвестно. Приложение будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов в этом случае снабдят специальными считывающими устройствами, пишет «Российская газета».