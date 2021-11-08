В нерабочую неделю в Нижнем Тагиле составлено 133 протокола за нарушение антиковидных мер 

С 30 октября по 7 ноября по Нижнему Тагилу прошли рейды по проверке соблюдения антиковидных мер. Контрольные группы, в состав которых входили сотрудники мэрии и полиции, составили 133 протокола за несоблюдение требований о масочном режиме и предъявлении посетителями QR-кодов о вакцинации при вдохе в COVID-free зоны, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

«Проверками были охвачены 855 объектов. В их числе 656 организаций торговли и потребительского рынка (предприятия общественного питания, бытового обслуживания, торговые центры), 38 учреждений сферы культуры (театры, музеи и кинотеатры), 15 спортивных объектов (физкультурно-оздоровительные комплексы и фитнес-клубы). Проинспектированы также более 146 единиц общественного транспорта», — сообщают в мэрии.

По данным департамента информполитики в Свердловской области проверили 21 803 объекта, из них 517 – в Екатеринбурге. Всего составлено 1969 протоколов.

Представители контрольных групп сообщают, что в большей части объектов обеспечен допуск граждан при наличии QR-кодов о вакцинации, а также средств индивидуальной защиты.