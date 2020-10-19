В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС и возбудили уголовное дело из-за разлива нефти

В Ненецком автономном округе 17 октября, из-за разгерметизации на недействующем нефтепроводе компании «Лукойл», произошёл разлив нефтепродуктов. Сейчас на территории муниципалитета ввели режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона, ЧП произошло при проведении технологических работ. Нефтяная жидкость попала в реку Койва, площадь разлива на почве составила 25 кв. метров, а также зафиксирована радужная плёнка на участке реки Колвы. Общий объём разлитой нефти составляет не менее 0,9 кубических метра.